Экономика
Россия продлила действие нулевой пошлины на экспорт пшеницыАргументы и Факты 06:01
Российские власти продлили действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу еще на два года - до 1 июля 2021-го. Постановление опубликовано на сайте федерального правительства. Отмечается, что эта мера будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Хоккей
Панарин — «Коламбусу»: «Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня»
В минувшей «регулярке» Панарин набрал за «Коламбус» 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.
Обновлено в 20:58
Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Обновлено в 11:40
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Футбол
«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом
Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Обновлено в 11:47
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Происшествия
Акула растерзала пожилого мужчину на популярном пляже Сиднея
Акула атаковала 50-летнего мужчину на одном из пляжей Сиднея.
Обновлено в 21:32
Происшествия
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 21:56
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на полицейских
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено в 13:50
Технологии
VPN от Касперского блокирует запрещенные в РФ сайты
Роскомнадзор подтвердил подключение сервиса к ФГИС VPN от "Лаборатории Касперского" начал блокировать доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенных в РФ интернет-ресурсов, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Общество
Введение платы за въезд в центр Венеции перенесли на 2020 год
Власти Венеции решили перенести введение платы за въезд в исторический центр города на 1 января 2020 года, который планировалось ввести с 1 мая текущего года.
Обновлено в 19:14
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Обновлено в 22:07
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Гонконге протестующие захватили парламент
Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания.
Обновлено в 11:29
Общество
La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
Обновлено в 17:08
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
Почти миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружила полиция при задержании гражданина Украины в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии, сообщил в понедельник журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено в 07:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Общество
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)
С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11