Экономика

Россия продлила действие нулевой пошлины на экспорт пшеницыАргументы и Факты 06:01

Российские власти продлили действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу еще на два года - до 1 июля 2021-го. Постановление опубликовано на сайте федерального правительства. Отмечается, что эта мера будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса РФ.
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Россия продлила действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

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Российская газета05:12

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ПРАЙМ04:45
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