Россия призвала Японию признать итоги второй мировой войныFinancial One 04:07

Мы ничего не требуем от Японии. Мы просто призываем привести практические действия японских соседей в соответствие с их обязательствами по уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и ряду других документов.

Япония в последнее время все активнее пытается заключить с Россией мирный договор, который разрешил бы спор об островах, захваченных советскими войсками в последние дни второй мировой войны. В России эти острова называются Южными Курилами, в Японии - Северными территориями.

Политика Политика Путин в ходе визита в Сербию вручит Вучичу орден Александра Невского Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Сербию вручит лидеру Сербии Александру Вучичу орден Александра Невского, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политика Политика Парламент Британии отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза Британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit.

Политика Политика Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова Послы 28 стран Евросоюза согласовали ограничительные меры против сотрудников ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России).

Политика Политика Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

Политика Политика Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

Политика Политика Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕ Парламентарии не видят оснований для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в принятом Совфедом заявлении.

Политика Политика ФСБ выдворила из России агента СБУ Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун был задержан сотрудниками ФСБ РФ на въезде в Воронежскую область.

Политика Политика Киев выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам Министерство иностранных дел Украины назвало неправомерным решение Лефортовского суда Москвы продлить арест 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Политика Политика Песков высказался по проблеме Курил "Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - сказал Песков.

Политика Политика Путин потребовал тщательно контролировать исполнение нацпроектов Президент России Владимир Путин потребовал от правительства тщательно контролировать исполнение нацпроектов и добиваться реальных результатов.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе

Политика Политика УПЦ обвиняет ПЦУ и радикалов в захвате храма на Черниговской области В местном храме в сопровождении боевиков С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикально настроенных молодчиков пришли священники новосозданной ПЦУ, не имея никаких документов, не имея никаких статутов или регистрации, что они имеют право заходить в этот храм и претендовать на имущество этого храма.

Политика Политика Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.

Политика Политика Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.