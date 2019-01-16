Политика
Россия призвала Японию признать итоги второй мировой войныFinancial One 04:07
Япония в последнее время все активнее пытается заключить с Россией мирный договор, который разрешил бы спор об островах, захваченных советскими войсками в последние дни второй мировой войны. В России эти острова называются Южными Курилами, в Японии - Северными территориями.
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Мы ничего не требуем от Японии. Мы просто призываем привести практические действия японских соседей в соответствие с их обязательствами по уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и ряду других документов.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 03:44
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Политика
Путин в ходе визита в Сербию вручит Вучичу орден Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Сербию вручит лидеру Сербии Александру Вучичу орден Александра Невского, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 08:02
Политика
Парламент Британии отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова
Послы 28 стран Евросоюза согласовали ограничительные меры против сотрудников ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России).
Обновлено в 08:46
Политика
Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД
Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:48
Политика
Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России
Обновлено в 09:16
Политика
Совфед не увидел оснований для возвращения России в ПАСЕ
Парламентарии не видят оснований для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в принятом Совфедом заявлении.
Обновлено в 02:44
Политика
ФСБ выдворила из России агента СБУ
Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун был задержан сотрудниками ФСБ РФ на въезде в Воронежскую область.
Обновлено в 08:27
Политика
Киев выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам
Министерство иностранных дел Украины назвало неправомерным решение Лефортовского суда Москвы продлить арест 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 04:54
Политика
Песков высказался по проблеме Курил
"Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - сказал Песков.
Обновлено в 00:21
Политика
Путин потребовал тщательно контролировать исполнение нацпроектов
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства тщательно контролировать исполнение нацпроектов и добиваться реальных результатов.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе
Обновлено в 02:43
Политика
УПЦ обвиняет ПЦУ и радикалов в захвате храма на Черниговской области
В местном храме в сопровождении боевиков С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикально настроенных молодчиков пришли священники новосозданной ПЦУ, не имея никаких документов, не имея никаких статутов или регистрации, что они имеют право заходить в этот храм и претендовать на имущество этого храма.
Обновлено в 07:36
Политика
Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией
Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.
Обновлено в 04:02
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.
Обновлено в 00:53
Политика
В раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины
В марте депутат Европарламента (ЕП) от коммунистической партии Португалии Жоао Пимента Лопес обвинил США и ЕС в том, что они способствовали активизации неонационалистических движений на Украине.
Обновлено вчера в 23:01