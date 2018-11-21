Политика

Россия призвала Украину воздержаться от авантюр в Азовском море
РИА Новости
15:49

Российский МИД предостерегает Украину от попыток в одностороннем порядке установить государственную границу в Азовском море, говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости15:49
с чего всё началось
«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении
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Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей.
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