Политика

Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в КосовоТК Звезда 02:26

Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово. Об этом заявил первый заместитель постпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский.
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Зампостпреда при ООН назвал вопиющими действия властей Косова по отношению к Краснощекову

ТАССвчера в 17:30

«Ложь и инсинуации»: Косово не извинилось за избиение российского сотрудника ООН

Телеканал 360°вчера в 16:00

«Ложь вместо извинений»: в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово

РИА Новостивчера в 14:04

Зампостпреда России при ООН назвал провокационными действия спецназа Косова

RT на русскомвчера в 13:59

Зампостпреда РФ при ООН заявил о лжи Косово вместо извинений за избиение россиянина

Московский Комсомолецвчера в 13:52

Россия заявила о «лжи и инсинуациях» со стороны Косово

Взгляд.рувчера в 14:03

Запад «отмывается» после провокации косовоалбанского «спецназа»: «Мы не были осведомлены!»

Новый Деньвчера в 06:58
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Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

Обновлено в 03:14
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Футбол

Кокорин и Мамаев готовятся переезжать в колонию

Обновлено в 02:58
Происшествия

В жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа

Из подъезда производится эвакуация людей. Площадь пожара, по разным данным, составила от 40 до 90 квадратных метров.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено 09 июня в 14:04
Происшествия

В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты

Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области от удара электрическим током, когда прятался во время игры за электроплитой в квартире, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Наука

В Канаде нашли растение, поедающее саламандр

Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Футбол

Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила португальца с победой в Лиге наций.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Роскачество проверило детские подгузники

Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Экономика

Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом

Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

Обновлено в 02:09
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Общество

Во вторник воздух в Москве прогреется до +30

По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца

Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".
Обновлено вчера в 17:42
Музыка

Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника

Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено вчера в 05:39
Авто

После рестайлинга у FAW Besturn X40 изменился экстерьер и название

Еще в минувшем году руководство концерна дало новое название суббренду Besturn. Теперь это Bestune (речь идет об авто, поставляемых в КНР).
Обновлено в 01:50
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета

Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Политика

Спикер парламента Дании объявила о своей отставке

Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня.
Обновлено в 02:36
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