Политика
Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в КосовоТК Звезда 02:26
Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово. Об этом заявил первый заместитель постпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский.
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«Ложь и инсинуации»: Косово не извинилось за избиение российского сотрудника ООН
Телеканал 360°вчера в 16:00
Зампостпреда России при ООН назвал провокационными действия спецназа Косова
RT на русскомвчера в 13:59
Зампостпреда РФ при ООН заявил о лжи Косово вместо извинений за избиение россиянина
Московский Комсомолецвчера в 13:52
Запад «отмывается» после провокации косовоалбанского «спецназа»: «Мы не были осведомлены!»
Новый Деньвчера в 06:58
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Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Футбол
Кокорин и Мамаев готовятся переезжать в колонию
Обновлено в 02:58
Происшествия
В жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа
Из подъезда производится эвакуация людей. Площадь пожара, по разным данным, составила от 40 до 90 квадратных метров.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено 09 июня в 14:04
Происшествия
В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты
Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области от удара электрическим током, когда прятался во время игры за электроплитой в квартире, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Наука
В Канаде нашли растение, поедающее саламандр
Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Футбол
Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила португальца с победой в Лиге наций.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".
Обновлено вчера в 17:42
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено вчера в 05:39
Авто
После рестайлинга у FAW Besturn X40 изменился экстерьер и название
Еще в минувшем году руководство концерна дало новое название суббренду Besturn. Теперь это Bestune (речь идет об авто, поставляемых в КНР).
Обновлено в 01:50
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета
Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Политика
Спикер парламента Дании объявила о своей отставке
Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня.
Обновлено в 02:36