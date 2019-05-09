Россия призвала США не осложнять сотрудничество других стран с ИраномРИА Новости 11:57

Москва настаивает на том, чтобы США прекратили любые действия, осложняющие политическое и экономическое сотрудничество других стран с Ираном, говорится в комментарии МИД РФ.

Россия призвала США не осложнять сотрудничество других стран с Ираном

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