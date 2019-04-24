Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границRT на русском 05:12

Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
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Россия усилит войска Западного и Южного военных округов

ТК Звезда04:38

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

RT на русском05:12

Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО

РБК05:02

Генштаб РФ рассказал об усилении войск на западе и юге из-за активности НАТО

Коммерсантъ06:12

Генштаб заявил о вынужденном усилении состава войск на западе и юге России

Rambler News Service04:31

Генштаб сообщил об усилении войск на западе и юге из-за НАТО

Газета.Ru04:29

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности возле ее границ

РИА Новости04:23
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Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Происшествия

На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Авто

Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Гаджеты

Intel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуков

Новый модельный ряд процессоров Intel Core 9-го поколения представлен чипами i5, i7 и i9.
Обновлено в 03:04
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Происшествия

На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП

Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23
Хоккей

ВЦИОМ: более половины россиян не знали о матчах за Кубок Гагарина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о матчах финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:52
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Политика

Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья

Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Дамаск выступил против намерения США оставить часть военных в Сирии

Дамаск выступает против намерения США оставить часть войск в Сирии, это будет агрессией в отношении Дамаска, заявил заместитель министра обороны САР Махмуд Шава.
Обновлено в 06:56
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Энергетика

ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
Обновлено в 05:37
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Хоккей

Россияне проиграли Швеции на ЮЧМ, Канада обыграла Чехию

В последнем матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Россия встречалась с хозяевами турнира сборной Швецией.
Обновлено вчера в 16:25
Авто

Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X

Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:36
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
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