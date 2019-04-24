Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границRT на русском 05:12
Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
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В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
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Хоккей
ВЦИОМ: более половины россиян не знали о матчах за Кубок Гагарина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о матчах финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
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Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
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Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
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Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
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ФСБ задержала двух членов банды Басаева
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Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
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Авто
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Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35