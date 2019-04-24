Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границRT на русском 05:12
Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Энергетика
Беларусь приостановила экспорт бензина из-за плохой нефти из РФ
Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль
Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Политика
Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
СБУ начало проверку агитации за отделение Львовской области
Служба безопасности Украины начала расследование по факту появления интернет-опроса о перспективах Львовской области «как отдельного государства», передает портал «Сегодня» со ссылкой на сообщение спецслужбы.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»
23 апреля Белоруссия сообщила о приостановке поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества поставляемой из России нефти.
Обновлено в 08:59
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался
Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.
Обновлено 21 апреля в 23:00
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Политика
Афонские старцы обвинили патриарха Варфоломея в расколе украинской церкви
Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в среду опубликовал письмо двенадцати старцев Святой горы Афон высшему органу управления "монашеской республики" - Священному киноту, его авторы обвиняют Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.
Обновлено в 08:29
Футбол
На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
51-летняя Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца в нижнем белье
Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair в нижнем белье и колготках в сетку.
Обновлено в 02:20
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Авто
Обновленный пикап Toyota Hilux представили на автовыставке
Новинка дебютировала на выставке в Бирмингеме. Японская компания показала обновленную версию своего пикапа Toyota Hilux.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
58-летняя Елена Яковлева рассказала о пластических операциях
Героиней нового выпуска YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова стала 58-летняя Елена Яковлева.
Обновлено в 06:21
Энергетика
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено в 07:32
Хоккей
Россия уступила Швеции на юниорском чемпионате мира
Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в матче группового этапа юниорского чемпионата мира.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В Москве задержали похитившую икону из храма женщину
Обновлено в 06:57
Политика
Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей
В Таврическом дворце сегодня пройдет заседание Совета законодателей. В нем примет участие Владимир Путин.
Обновлено в 02:13