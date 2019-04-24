Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границRT на русском 05:12

Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Энергетика Беларусь приостановила экспорт бензина из-за плохой нефти из РФ Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии.

Шоу-бизнес Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.

Политика Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.

Армия и оружие Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.

Политика Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Авто Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Политика СБУ начало проверку агитации за отделение Львовской области Служба безопасности Украины начала расследование по факту появления интернет-опроса о перспективах Львовской области «как отдельного государства», передает портал «Сегодня» со ссылкой на сообщение спецслужбы.

Энергетика Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы» 23 апреля Белоруссия сообщила о приостановке поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества поставляемой из России нефти.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Гаджеты Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.

Политика Афонские старцы обвинили патриарха Варфоломея в расколе украинской церкви Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в среду опубликовал письмо двенадцати старцев Святой горы Афон высшему органу управления "монашеской республики" - Священному киноту, его авторы обвиняют Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.

Шоу-бизнес 51-летняя Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца в нижнем белье Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair в нижнем белье и колготках в сетку.

Политика Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.

Происшествия Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ "Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.

Авто Обновленный пикап Toyota Hilux представили на автовыставке Новинка дебютировала на выставке в Бирмингеме. Японская компания показала обновленную версию своего пикапа Toyota Hilux.

Энергетика Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.

Хоккей Россия уступила Швеции на юниорском чемпионате мира Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в матче группового этапа юниорского чемпионата мира.