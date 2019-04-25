Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефтиРБК 05:30

Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.

Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти

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