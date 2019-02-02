Политика
Россия ответно приостанавливает участие в ДРСМДНациональная служба новостей вчера в 04:18
Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - сообщает РИА «Новости». Также президент России отметил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, требующую от Москвы серьезного финансирования.
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Мы поступим следующим образом: наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое.
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Реализуемость приказа Путина о разработке ракет средней дальности оценили эксперты
Московский Комсомолец05:48
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
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