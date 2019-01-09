Армия и оружие
Три десятка танков Т-34 прибыли в Россию, совершив многомильное путешествие по морю из Юго-Восточной Азии. Министерством обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества военному ведомству России переданы 30 гусеничных машин в полностью исправном состоянии.
ТАССвчера в 17:02
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