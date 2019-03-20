Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через БелоруссиюРБК 13:23
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
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Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Обновлено в 16:52
Политика
Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
Обновлено в 07:03
Космос
«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
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РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей
Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
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Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
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Собчак привела сына на репетицию к Виторгану
Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
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Шоу-бизнес
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Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено в 09:25
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Технологии
Блогера Соболева не позвали в новую соцсеть «Аура»
Обновлено в 11:37
Кино
Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта
Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.
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Экономика
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:20
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В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Транспорт
Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами
Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Технологии
Netflix не будет сотрудничать с новым стриминговым сервисом Apple
Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что его компания не будет продавать подписки или предлагать существующий контент клиентам через новый стриминговый видеосервис Apple, который, как ожидается, будет представлен 25 марта.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли
Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия по факту произошедшего было возбуждено осенью 2017 года только с 12-й попытки.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Названы шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Врач Лондонской клиники Дэниел Фентон отмечает, что очень важно найти баланс между информированием пациентов о потенциальных рисках и так называемыми "страшилками".
Обновлено в 01:46
Здоровье
В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады
На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Экономика
МТС снизила оценку затрат на «закон Яровой»
Оператор МТС снизил оценку затрат, необходимых для исполнения «закона Яровой», на 10 млрд руб. в течение пяти лет, следует из сообщения компании по результатам финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено в 09:57
Космос
В небе над ОАЭ появилась парковка для НЛО
В небе образовалась гигантская загадочная дыра.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Петербурге на улице Стачек полыхала иномарка
В петербургском кировском районе на перекрестке улиц Стачек и Зенитчиков произошло ДТП. В результате легковой автомобиль загорелся.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
Военный самолёт США замечен вблизи российских баз в Сирии
Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 был замечен вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также неподалёку от базы Военно-морского флота РФ (ВМФ) в порту Тартус.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54