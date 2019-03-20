Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через БелоруссиюРБК 13:23

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Политика Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.

Космос «Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.

Космос РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.

Шоу-бизнес Собчак привела сына на репетицию к Виторгану Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Политика США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.

Кино Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.

Экономика Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.

Происшествия В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.

Транспорт Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Политика Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.

Технологии Netflix не будет сотрудничать с новым стриминговым сервисом Apple Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что его компания не будет продавать подписки или предлагать существующий контент клиентам через новый стриминговый видеосервис Apple, который, как ожидается, будет представлен 25 марта.

Происшествия Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия по факту произошедшего было возбуждено осенью 2017 года только с 12-й попытки.

Здоровье Названы шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Врач Лондонской клиники Дэниел Фентон отмечает, что очень важно найти баланс между информированием пациентов о потенциальных рисках и так называемыми "страшилками".

Здоровье В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.

Экономика МТС снизила оценку затрат на «закон Яровой» Оператор МТС снизил оценку затрат, необходимых для исполнения «закона Яровой», на 10 млрд руб. в течение пяти лет, следует из сообщения компании по результатам финансовой отчетности за 2018 год.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Политика Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.

Происшествия В Петербурге на улице Стачек полыхала иномарка В петербургском кировском районе на перекрестке улиц Стачек и Зенитчиков произошло ДТП. В результате легковой автомобиль загорелся.