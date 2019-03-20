Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через БелоруссиюРБК вчера в 13:23
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
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с чего всё началось
Россельхознадзор вынужден рассмотреть вопрос о прямых поставках подкарантинной продукции из третьих стран через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешнего контура Евразийского экономического союза, — сообщили в Россельхознадзоре.News.ruвчера в 12:52
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Россия может ввести прямой импорт для ввозимых через Белоруссию растительных товаров
Коммерсантъвчера в 19:19
Россия собралась перейти на прямой импорт поставляемой через Белоруссию продукции
Взгляд.рувчера в 12:17
Россия хочет запретить ввоз из Белоруссии всех импортных овощей и фруктов
Говорит Москвавчера в 13:59
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