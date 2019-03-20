Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через БелоруссиюРБК вчера в 13:23

с чего всё началось

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Политика Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.

Политика Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.

Авто Subaru начала продажи обновленного седана Legacy Обновленный седан Subaru Legacy появился в продаже в РФ, где предлагается как модель 2019 года для предварительного заказа.

Происшествия Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Армия и оружие Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету В среду, 20 марта, ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительном комплексе сообщило,что российский вертолет Ми-28НМ в скором времени получит новую управляемую ракету "Изделие 305".

Экономика Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полета борта Шойгу над Сирией Минобороны РФ опубликовало видео полета борта министра обороны Сергея Шойгу над Сирией в сопровождении истребителей Су-35С.

Политика Законопроект о доплатах пенсионерам прошел второе чтение Законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума принят во втором чтении.

Экономика Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Экономика Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.

Политика Путин встретился с новым и.о. главы Челябинской области Текслером Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Алексеем Текслером, которого ранее назначил и.о. губернатора Челябинской области вместо Бориса Дубровского, подавшего в отставку.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показан на видео Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые продемонстрирован представителями компании-разработчика в формате живого видео.

Спорт Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.

Экономика Медведев поручил создать в «Москве-Сити» кластер для органов власти Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал целесообразным создание программы по формированию в деловом центре "Москва-Сити" кластера для размещения федеральных органов исполнительной власти, сообщается на сайте кабмина.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Политика Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах» Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.

Теннис Все матчи турнира в Майами были перенесены на среду из-за дождя Все матчи турнира в Майами: старт женских соревнований и игры мужской квалификации были перенесены на среду из-за с плохой погоды, информирует пресс-служба турнира.

Политика В США заявили, что санкции против России стали неуправляемыми На прошлой неделе США, Канада и ЕС ввели очередные санкции против России, в качестве повода они использовали инцидент в Керченском проливе.

Политика Госдума создала группу по оценке «ущерба, нанесенного Крыму Украиной» Рабочая группа, которая должна оценить урон, нанесенный экономике Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, создана в Госдуме, сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

Финансы Рубль в начале торгов растет к доллару и евро Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.

Авто Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.

Армия и оружие Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Общество «Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).