Россия может запретить ввоз растительной продукции через БеларусьЮжный Федеральный 22:22

Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.

Быстродействующее психоделическое вещество 5-MeO-DMT облегчило симптомы депрессии и тревожного расстройства, сообщают ученые в The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.