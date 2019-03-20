Политика
Россия может запретить ввоз растительной продукции через БеларусьЮжный Федеральный 22:22
Россия может ввести запрет ввоз растительной продукции через территорию Беларуси из-за непрекращающихся поставок санкционной продукции, сообщает РБК. Россельхознадзор рассматривает возможность перейти к прямому импорту овощей и фруктов с третьими странами в обход Белоруссии и стран ЕврАзЭс.
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с чего всё началось
Россельхознадзор вынужден рассмотреть вопрос о прямых поставках подкарантинной продукции из третьих стран через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешнего контура Евразийского экономического союза, — сообщили в Россельхознадзоре.News.ru12:52
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Политика
Назарбаев покинул пост президента Казахстана
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах моряков-подводников
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал журналистам о плюсах службы моряка-подводника, чей профессиональный праздник отмечается в России 19 марта.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой
МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.
Обновлено в 08:00
Политика
Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо
Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару заявили, что они поддерживают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временным лидером страны.
Обновлено в 17:32
Кино
Дэвид Линч записал онлайн-курс по созданию кино
Обновлено в 14:00
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:09
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной в мире
Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой
Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения
Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено в 21:43
Политика
Переговоры США и Японии в формате «2+2» могут пройти в апреле
Встречи в формате "два плюс два" с переговорами глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии могут состояться в этом году в американской столице 19 апреля, однако окончательная дата пока проходит согласование, официально об этом будет объявлено позднее, отмечает агентство.
Обновлено в 21:23
Шоу-бизнес
В Сети рассекретили имя пятого ребенка Марии Порошиной
В Сети рассекретили имя пятого ребенка Марии Порошиной, которая старается не показывать новорожденного малыша.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Обновлено в 18:31
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено в 19:01
Политика
Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве
Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Наука
Быстродействующий психоделик облегчил симптомы депрессии и тревожного расстройства
Быстродействующее психоделическое вещество 5-MeO-DMT облегчило симптомы депрессии и тревожного расстройства, сообщают ученые в The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом
Российская теле- и радиоведущая Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено в 22:23
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено в 05:20
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08