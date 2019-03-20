Политика

Россия может запретить ввоз растительной продукции через БеларусьЮжный Федеральный 22:22

Россия может ввести запрет ввоз растительной продукции через территорию Беларуси из-за непрекращающихся поставок санкционной продукции, сообщает РБК. Россельхознадзор рассматривает возможность перейти к прямому импорту овощей и фруктов с третьими странами в обход Белоруссии и стран ЕврАзЭс.
Читать в источнике
с чего всё началось
Россельхознадзор вынужден рассмотреть вопрос о прямых поставках подкарантинной продукции из третьих стран через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешнего контура Евразийского экономического союза, — сообщили
 в Россельхознадзоре.
News.ru12:52

Подробнее о событии

Россия может ввести прямой импорт для ввозимых через Белоруссию растительных товаров

Коммерсантъ19:19

Россия обсудит с Белоруссией поставки санкционных овощей и фруктов

РЕН ТВ14:44

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

РБК13:23

Россельхознадзор грозит запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Росбалт14:30

РФ может импортировать растительную продукцию напрямую

News.ru12:52

Россия собралась перейти на прямой импорт поставляемой через Белоруссию продукции

Взгляд.ру12:17

Россия хочет запретить ввоз из Белоруссии всех импортных овощей и фруктов

Говорит Москва13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Политика

Назарбаев покинул пост президента Казахстана

Обновлено в 11:36
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах моряков-подводников

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал журналистам о плюсах службы моряка-подводника, чей профессиональный праздник отмечается в России 19 марта.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой

МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.
Обновлено в 08:00
Политика

Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо

Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару заявили, что они поддерживают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временным лидером страны.
Обновлено в 17:32
Кино

Дэвид Линч записал онлайн-курс по созданию кино

Обновлено в 14:00
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:09
Общество

Финляндия стала самой счастливой страной в мире

Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой

Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20
Экономика

Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост

В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения

Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено в 21:43
Политика

Переговоры США и Японии в формате «2+2» могут пройти в апреле

Встречи в формате "два плюс два" с переговорами глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии могут состояться в этом году в американской столице 19 апреля, однако окончательная дата пока проходит согласование, официально об этом будет объявлено позднее, отмечает агентство.
Обновлено в 21:23
Шоу-бизнес

В Сети рассекретили имя пятого ребенка Марии Порошиной

В Сети рассекретили имя пятого ребенка Марии Порошиной, которая старается не показывать новорожденного малыша.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Обновлено в 18:31
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено в 19:01
Политика

Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве

Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»

В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Наука

Быстродействующий психоделик облегчил симптомы депрессии и тревожного расстройства

Быстродействующее психоделическое вещество 5-MeO-DMT облегчило симптомы депрессии и тревожного расстройства, сообщают ученые в The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом

Российская теле- и радиоведущая Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом.
Обновлено в 07:41
Хоккей

Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено в 22:23
Наука

Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды

Обновлено в 05:20
Политика

Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное