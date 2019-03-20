Россия может запретить ввоз растительной продукции через БеларусьЮжный Федеральный 22:22

с чего всё началось

Россия может ввести запрет ввоз растительной продукции через территорию Беларуси из-за непрекращающихся поставок санкционной продукции, сообщает РБК. Россельхознадзор рассматривает возможность перейти к прямому импорту овощей и фруктов с третьими странами в обход Белоруссии и стран ЕврАзЭс.

Россия может запретить ввоз растительной продукции через Беларусь

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