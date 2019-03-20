Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через БелоруссиюРБК 13:23
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
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Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 20:11
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Обновлено в 14:25
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено в 13:15
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ
Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:09
Общество
70-летний Валерий Леонтьев планирует стать отцом: обзор прессы
Что случилось с президентом Казахстана Назарбаевым; где можно купить пакет с китайским воздухом; станет ли богаче Россия, если вновь объединить 15 республик.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Наука
Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде
Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено в 18:41
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Госпрограмма «Чистая вода» не спасла сахалинцев от марганца, железа, бора и собственных жидких отходов
Об итогах реализации мероприятий госпрограммы в 2018-м депутатам доложила начальник отдела перспективного развития министерства ЖКХ Татьяна Загоровская.
Обновлено в 20:29
Футбол
Кокорин отметил день рождения в СИЗО
Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру".
Обновлено в 10:11
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Гаджеты
В 2019 году ожидается существенный рост продаж носимой электроники
Эксперты сообщают о том, что в 2019 году намечается существенный рост продаж носимых и портативных электронных устройств.
Обновлено в 09:13
Политика
В Германии потребовали изгнать из страны посла США
В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено в 11:33
Политика
Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43