Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт сталиРИА Новости 12:44

Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
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Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

RT на русском14:37

Россия пригрозила ЕС из-за квот на сталь

Московский Комсомолец12:53

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомости13:41

Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

РБК13:10

РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию

ТАСС13:46

РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь

Интерфакс12:37

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

РИА Новости12:44
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Музыка

Умер звезда рокабилли Билли Адамс

Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Кино

Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице

Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:14
Происшествия

Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью

Обновлено в 17:02
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
Технологии

Группа «1520» купила российское подразделение канадской компании Bombardier

«Группа компаний 1520» завершила сделку по покупке российского подразделения канадской компании Bombardier, основного производителя интеллектуальных систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы уже в этом году

Госдума приняла поправки в законопроект, предусматривающие дополнительные налоговые льготы для многодетных семей уже в 2019 году.
Обновлено в 05:00
Кино

Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова: «Мой муж — циничный человек»

Обновлено в 13:00
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:18
Авто

NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру

2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Наука

Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте

Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

NASA: после испытания Индией оружия в космосе МКС угрожает авария

В NASA выразили озабоченность возросшим риском столкновения международной космической станции с обломками, после того как Индия испытала на околоземной орбите противоспутниковое оружие.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Кино

Появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов»

В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено в 11:34
Общество

В столице наградили дипломантов конкурса «Я – профессионал»

Обновлено в 09:52
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
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