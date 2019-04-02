Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт сталиРИА Новости 12:44
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Армия и оружие
НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление
Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Авто
Mercedes отказался снижать цены после запуска российского завода
В российском офисе Mercedes рассказали о ценовой политике бренда после запуска завода в Подмосковье.
Обновлено в 13:14
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке
По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Политика
Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией
Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Сообщения о втором взрыве в Петербурге проверяют в МЧС
В МЧС по Петербургу не подтверждают информацию о взрыве в колледже в Пушкине, ведется проверка по данному факту, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:29
Общество
СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине
Обновлено в 12:25
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику
Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что решилась на четвертую ринопластику.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе
В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:34
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Игры
В War Thunder стартовал межгалактический турнир со сражением НЛО
Gaijin Entertainment не стала шутить и вместо этого в честь первого апреля запустила в War Thunder безумное событие Earth Thunder: игрокам предстоит принять участие в межгалактическом турнире со сражением в трёх стихиях на инопланетных боевых машинах.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
Минфин назвал пенсионеров главной угрозой для бюджета России
Министерство финансов опубликовало прогноз до 2036 года, согласно которому главным риском для бюджета остается старение населения.
Обновлено в 06:47
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Единоборства
Хабиб сравнил Конора с ревнивой женой
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами Плехановского университета в Москве прокомментировал заявление Конора Макгрегора о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:39
Футбол
Милан — Удинезе 1:1
Обновлено в 14:52
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Общество
В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет
Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру
2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08