Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт сталиРИА Новости 12:44

Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
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Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

RT на русском14:37

РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию

ТАСС13:46

Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

РБК13:10

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомости13:41

Россия пригрозила ЕС из-за квот на сталь

Московский Комсомолец12:53

РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь

Интерфакс12:37

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

РИА Новости12:44
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Армия и оружие

НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление

Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Авто

Mercedes отказался снижать цены после запуска российского завода

В российском офисе Mercedes рассказали о ценовой политике бренда после запуска завода в Подмосковье.
Обновлено в 13:14
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке

По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Политика

Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией

Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Сообщения о втором взрыве в Петербурге проверяют в МЧС

В МЧС по Петербургу не подтверждают информацию о взрыве в колледже в Пушкине, ведется проверка по данному факту, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:29
Общество

СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине

Обновлено в 12:25
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Космос

Рогозин заявил об увольнении работавших над «Федерацией» сотрудников

Обновлено в 14:59
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Общество

Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу

Обновлено в 12:32
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику

Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что решилась на четвертую ринопластику.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе

В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:34
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Игры

В War Thunder стартовал межгалактический турнир со сражением НЛО

Gaijin Entertainment не стала шутить и вместо этого в честь первого апреля запустила в War Thunder безумное событие Earth Thunder: игрокам предстоит принять участие в межгалактическом турнире со сражением в трёх стихиях на инопланетных боевых машинах.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика

Минфин назвал пенсионеров главной угрозой для бюджета России

Министерство финансов опубликовало прогноз до 2036 года, согласно которому главным риском для бюджета остается старение населения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Единоборства

Хабиб сравнил Конора с ревнивой женой

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами Плехановского университета в Москве прокомментировал заявление Конора Макгрегора о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:39
Футбол

Милан — Удинезе 1:1

Обновлено в 14:52
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Общество

В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет

Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру

2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
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