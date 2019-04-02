Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт сталиРИА Новости 12:44
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
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Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
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В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
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Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру
2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
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Ford начал распродажу автомобилей в России
Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн рублей соответственно.
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«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
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Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Обновлено в 09:33
Здоровье
Медведев записался на приём к врачу в поликлинике Перми
Глава правительства познакомился с тем, как работает «электронная поликлиника», и взял талон на приём к врачу.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар
Обновлено в 13:29
Политика
Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке
По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой
На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.
Обновлено в 15:03
Общество
Британский отель открыл уроки йоги с лемурами
В британском отеле предлагают заняться йогой в компании лемуров. Как стало известно rusfact.com, такие занятия называются «лемога».
Обновлено в 13:50
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»
Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
Обновлено в 04:39
Экономика
МФО считают излишним запрещать им займы под залог недвижимости
Большинство микрофинансовых организаций в РФ сосредоточено на выдаче небольших займов, где залог не требуется, поэтому запрещать им выдавать займы под залог недвижимости излишне – у ЦБ достаточно инструментов, чтобы контролировать работу МФО и не вводить прямых запретов, заявила РИА Новости директор саморегулируемой организации микрофинансистов "МиР" Елена Стратьева.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Технологии
Группа «1520» купила российское подразделение канадской компании Bombardier
«Группа компаний 1520» завершила сделку по покупке российского подразделения канадской компании Bombardier, основного производителя интеллектуальных систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Минобороны РФ до сих пор не отчиталось за провал С-300 в Сирии
Обновлено 31 марта в 19:02