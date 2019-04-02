Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт сталиРИА Новости 12:44
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
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Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Политика
Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
Обновлено в 14:57
Экономика
Аналитики назвали размер потерь Венесуэлы от блэкаутов
Потери Венесуэлы от серии блэкаутов, по оценкам экспертов, превысили два миллиарда долларов.
Обновлено в 21:28
Кино
Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data
Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео
Обновлено в 04:30
Здоровье
Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует
Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в ДТП
Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 11:30
Общество
В столице наградили дипломантов конкурса «Я – профессионал»
Обновлено в 09:52
Музыка
Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»
Обновлено в 12:04
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС
Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 11:44
Наука
Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии
Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено в 08:29
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Хоккей
Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
СМИ: коалиция Саудовской Аравии перехватила два дрона, запущенных хуситами
Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила два дрона, запущенных представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в сторону саудовского города Хамис-Мушаит.
Обновлено в 19:24
Гаджеты
Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено в 21:35
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено в 21:22
Политика
Песков подтвердил визит Нетаньяху
Обновлено в 05:40
Космос
Израильский лунный зонд вскоре выйдет на орбиту Земли
Ученые следят за передвижением лунного аппарата и ждут его приближения к Луне, чтобы наконец-то изучить спутник Земли как следует.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу
Обновлено в 13:38
Авто
Путин откроет завод Mercedes в Подмосковье
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 17:17