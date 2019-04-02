Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт сталиРИА Новости 12:44

Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

РБК13:10

РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию

ТАСС13:46

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомости13:41

Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

RT на русском14:37

Россия пригрозила ЕС из-за квот на сталь

Московский Комсомолец12:53

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

РИА Новости12:44

РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь

Интерфакс12:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Политика

Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
Обновлено в 14:57
Экономика

Аналитики назвали размер потерь Венесуэлы от блэкаутов

Потери Венесуэлы от серии блэкаутов, по оценкам экспертов, превысили два миллиарда долларов.
Обновлено в 21:28
Кино

Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:18
Экономика

«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data

Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео

Обновлено в 04:30
Здоровье

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в ДТП

Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 11:30
Общество

В столице наградили дипломантов конкурса «Я – профессионал»

Обновлено в 09:52
Музыка

Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»

Обновлено в 12:04
Общество

«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Общество

Наталья Шилова призналась в постановочном характере расследования ФБК

Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС

Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 11:44
Наука

Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии

Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено в 08:29
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Хоккей

Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

СМИ: коалиция Саудовской Аравии перехватила два дрона, запущенных хуситами

Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила два дрона, запущенных представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в сторону саудовского города Хамис-Мушаит.
Обновлено в 19:24
Гаджеты

Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено в 21:35
Футбол

Педро Роша перешёл в «Крузейро»

По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Политика

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Обновлено в 21:22
Политика

Песков подтвердил визит Нетаньяху

Обновлено в 05:40
Космос

Израильский лунный зонд вскоре выйдет на орбиту Земли

Ученые следят за передвижением лунного аппарата и ждут его приближения к Луне, чтобы наконец-то изучить спутник Земли как следует.
Обновлено вчера в 17:56
Общество

Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу

Обновлено в 13:38
Авто

Путин откроет завод Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное