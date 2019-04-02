Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт сталиРИА Новости вчера в 12:44
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
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Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей
Обновлено вчера в 13:50
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Крупный пожар ликвидируют на пилораме в Нижнеудинске
Пожар произошел в среду утром на территории частной пилорамы в Нижнеудинске.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Больше половины россиян винят в школьных драках родителей
Ответственность за массовые драки в школах несут родители, так считают больше половины россиян, участвовавшие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале
Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" строить завод по розливу воды в поселке Култук, следует из опубликованного определения суда.
Обновлено вчера в 12:50
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 18:54
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
Космос
Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Взрыв в питерской академии раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ
Обновлено вчера в 04:14
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс»
Разыгрывающий "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил 135-й трипл-дабл в карьере.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход
На покупку самого необходимого для жизни российской семье требуется доход не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией
Обновлено вчера в 07:12
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес
«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Во время реконструкции собора в Таре похитили более 1,2 млн рублей
Во время надзорных мероприятий установлено, что федеральный бюджет получил ущерб в размере более 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Театры
Театр имени Ленсовета на «Золотой маске» покажет «Гамлета»
"Шекспириана" Юрия Бутусова включает семь спектаклей (из них два — по Гамлету).
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей
Два гола и две передачи Радулова принесли «Далласу» победу
Хозяева выиграли со счетом 6:2, а лучшим в их составе был российский нападающий Александр Радулов, который забил два гола.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13