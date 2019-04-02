Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт сталиРИА Новости 12:44
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
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Игры
В Steam пропало соединение с серверами
Многие пользователи не могут подключиться к серверам Steam. По данным Steam Status, первые неполадки начались в 19:20 мск.
Обновлено в 13:00
Авто
Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave
Предвестник нового внедорожника дебютировал в качестве прототипа Kia Mohave Masterpiece в марте на автосалоне в Сан-Паулу.
Обновлено в 10:16
Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Экономика
«Квадра» увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2018 году в 1,6 раза
Чистая прибыль энергетической компании «Квадра» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила в 2018 году 969,156 млн рублей, что в 1,6 раза больше показателя 2017 года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 04:54
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Политика
Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти
Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге
По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
На Украине проведут испытания новых ракетных комплексов
"В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов", - приводит слова Турчинова пресс-служба президента.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Политика
На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в Москву
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы из-за предоставления разрешения на пересечение границы лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко, который летал в Москву, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Политика
Ассанж нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено рассказал в интервью журналистам, что находящийся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне основатель WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии.
Обновлено в 13:06
Общество
Минфин захотел ввести гостиничный сбор по всей России
Авторы идеи предложили ввести сбор по аналогии с курортным во всех гостиницах, отелях, санаториях и прочих средствах временного размещения в России с 1 января 2023 года.
Обновлено в 07:41
Политика
Госдума разрешила охоту с луком
Законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охоту с ним, прошел первое чтение в Государственной Думе.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Никита Белых попросил отсрочку для выплаты штрафа в 48 миллионов рублей
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого приговорили к восьми годам колонии за взятки, попросил отсрочить исполнение наказания в части выплаты штрафа.
Обновлено в 11:15
Политика
Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состоятся 12 апреля.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе
Минобороны указало ОЗХО на «многочисленные противоречия и нестыковки» в докладе организации, которые указывают на постановочный характер инцидента.
Обновлено в 13:26
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Футбол
Милан — Удинезе 1:0 (2-й тайм)
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма получил травму в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».
Обновлено в 13:36
Политика
Украина начала укреплять границу с РФ
Украина активно укрепляет границу с Российской Федерацией в Луганской области в рамках проекта «Стена», передает РИА Новости.
Обновлено в 13:26
Здоровье
В Екатеринбурге создадут центр по развитию геронтологии и гериатрии
В Екатеринбурге будет создан центр по развитию геронтологии и гериатрии.
Обновлено в 06:05
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Здоровье
Авдотья Смирнова объяснила резкий рост заболеваемости аутизмом
Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о том, что за последние несколько лет в России более чем в два раза выросло число людей с аутизмом.
Обновлено в 06:50
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36