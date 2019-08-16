Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 маяРБК 09:30
«Борису Джонсону приглашение ушло вчера», — уточнил он. Приглашение также было направлено лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сказал Ушаков. Ранее стало известно о том, что приглашение посетить Москву 9 мая принял президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главными темами беседы, помимо двустороннего сотрудничества, станут дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирия и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Обновлено в 10:23
Культура
Умер советский и российский композитор Роман Леденев
В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
«Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле
Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.
Обновлено в 07:13
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
Москвичам дали рекомендации по профилактике ОРЗ в холодный период
Для снижения активности вирусов и профилактики ОРЗ на протяжении холодного периода при посещении людных мест стоит брать с собой носовой платок, смоченный маслом чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака
Обновлено в 10:14
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
46-летняя Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой
В конце мая сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип, который ранее вел непубличный образ жизни, спровоцировал слухи о первом серьезном романе, опубликовав в своем микроблоге в Instagram милое фото с девушкой.
Обновлено в 09:21
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Происшествия
ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства
В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено в 09:58
Транспорт
Новые поезда «Иволга» выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года
Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта.
Обновлено в 04:19
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Якутии локализовали пожар на шахте «Денисовская»
Обновлено в 07:13
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе познакомили детей
Актеры с наследниками отдыхают на Кипре Звезда российского театра и кино Максим Виторган отдыхает с семьей: дочерью Полиной и сыновьями Даниилом и Платоном, в Греции.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено в 08:21
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20