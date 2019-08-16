Россия направила лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону приглашения на празднование в следующем году 75-й годовщины Победы. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Россия пригласила Бориса Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы

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