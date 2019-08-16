Политика

Россия пригласила Бориса Джонсона и Ким Чен Ына на празднование ПобедыРеальное время 10:44

Россия направила лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону приглашения на празднование в следующем году 75-й годовщины Победы. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
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Кремль пригласил Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы

Газета.Ru13:35

Канцелярия Джонсона подтвердила получение приглашения на юбилей Победы

РИА Новости11:07

Россия пригласила на празднование Дня Победы Трампа и Ким Чен Ына

Московский Комсомолец09:57

Россия направила приглашение на празднование Победы Трампу, Ким Чен Ыну и Джонсону

ТАСС09:52

Кремль пригласил на 75-летие Победы Джонсона, Трампа, Макрона и Ким Чен Ына

Интерфакс09:46

Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы

RT на русском09:44

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

РБК09:30
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Баскетбол

Михаил Прохоров продал «Бруклин»

Обновлено в 16:32
Происшествия

Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа

Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.
Обновлено в 03:11
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Политика

Трамп хочет приобрести Гренландию

По информации газеты The Wall Street Journal, источник в Белом доме сообщил, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намеревается приобрести Гренландию – самый крупный остров на планете.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре

В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес

Меган Фокс «принудила» мужа Брайана Остина к роману

К счастью, 18-летняя Меган Фокс оказалось достаточно настойчивой и фактически принудила мужчину к роману.
Обновлено в 04:59
Политика

В Польше предложили средство для «устрашения» России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено в 19:59
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Происшествия

Пассажиры А321 сняли момент попадания птиц в двигатель самолета

По предварительной версии, двигатель самолета загорелся из-за попадания в него птиц. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Экономика

Трамп созвал банкиров из-за спада индексов

Срочное совещание было проведено президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с главами крупнейших американских банков в связи с обвалом фондовых индексов 14 августа, передаёт CNBC.
Обновлено в 18:13
Общество

ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

Обновлено в 18:49
Игры

Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу

Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Экспортную версию истребителя Су-57Э покажут на МАКС-2019

Обновлено в 06:52
Общество

Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет

В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 07:45
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Подбросившую в храм младенца женщину разыскивают в Воронеже

Злоумышленница оставила новорожденного ребенка в сумке прямо у входа в храм.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Здоровье

Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком онкологии

Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено в 19:31
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Обновлено в 20:44
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»

Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Светлана Лобода станцевала на столе ресторана в Монако

Напомним, что певица выступала в Монако в рамках фестиваля Russian Music. Лобода ранее гастролировала по другим городам Средиземноморья.
Обновлено в 13:41
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