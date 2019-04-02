Политика
Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕСLife.ru вчера в 18:29
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию. Текст соответствующего уведомления был опубликован на официальном сайте международной организации.
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Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Политика
В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено в 22:58
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Обновлено в 22:56
Происшествия
В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий
По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено в 23:08
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Политика
Давление на Германию из-за «Северного потока-2» продолжится
Скиннер заявил, что США и ФРГ имеют разные точки зрения на строительство российского газопровода, но это не запрещает Штатам убеждать европейского партнера изменить свою позицию, передает агентство Nation News.
Обновлено в 23:19
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Обновлено в 21:28
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено в 06:14
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Политика
Трамп встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 4 апреля
Президент США Дональд Трамп примет вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации американского президента.
Обновлено в 22:54
Политика
Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено в 13:33
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Наука
Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков
Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева
Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено в 13:49
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.
Обновлено в 22:09
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
Обновлено в 22:02
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Наука
Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Политика
В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной
В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Украина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием
Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено в 18:34
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено вчера в 19:52