Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕСLife.ru вчера в 18:29

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию. Текст соответствующего уведомления был опубликован на официальном сайте международной организации.

Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Политика Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.

Футбол Локомотив — Ростов 2:2 Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Теннис Мужской финал на Олимпиаде-2020 пройдёт в трёхсетовом формате Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение об изменениях в форматах матчей Олимпийского теннисного турнира.

Происшествия Опубликовано видео задержания мэра Евпатории Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.

Футбол Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.

Армия и оружие Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

Политика Песков рассказал о готовящейся встрече Путина с президентом Эстонии Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль.

Происшествия Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше Россиянин Денис Лисов, вывезший из Швеции троих своих детей, которые проживали в приемной семье, попросил убежище в Польше.

Футбол Пеле госпитализировали в Париже Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Культура В Петербурге открывается выставка о симфоническом оркестре В среду, 3 апреля, петербургский Музей театрального и музыкального искусства открывает постоянную выставку, которую посвятили истории симфонического оркестра.

Армия и оружие НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Экономика Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе» Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.