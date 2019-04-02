Политика
Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕСLife.ru вчера в 18:29
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию. Текст соответствующего уведомления был опубликован на официальном сайте международной организации.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.
Обновлено в 12:43
Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Футбол
Локомотив — Ростов 2:2
Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Теннис
Мужской финал на Олимпиаде-2020 пройдёт в трёхсетовом формате
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение об изменениях в форматах матчей Олимпийского теннисного турнира.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева
Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Политика
Песков рассказал о готовящейся встрече Путина с президентом Эстонии
Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше
Россиянин Денис Лисов, вывезший из Швеции троих своих детей, которые проживали в приемной семье, попросил убежище в Польше.
Обновлено в 11:10
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Путин рассказал, как прошла встреча с Токаевым
Обновлено в 10:50
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Культура
В Петербурге открывается выставка о симфоническом оркестре
В среду, 3 апреля, петербургский Музей театрального и музыкального искусства открывает постоянную выставку, которую посвятили истории симфонического оркестра.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море
Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.
Обновлено в 12:39
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 12:07
Футбол
Защитник «Баварии» Зюле удален на 13-й минуте в матче с «Хайденхаймом»
Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Футбол
«Динамо» вырвало победу в матче с «Зарей»
Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Зарю" (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 13:58
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10