Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕСLife.ru вчера в 18:29

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию. Текст соответствующего уведомления был опубликован на официальном сайте международной организации.

Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

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