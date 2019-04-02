Политика
Россия предупредила ВТО о возможных ответных мерах для товаров из ЕСЭкономика сегодня вчера в 12:50
РФ предупредила ВТО о возможности принятия ответных мер для товаров из Евросоюза. Причиной стало введение тарифных квот на товары стальной продукции со 2 февраля. В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что решения о содержании самих ответных мер пока не принято.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Общество
NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Происшествия
Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях
"Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.
Обновлено в 17:02
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
С 1 апреля 2020 года из-за производственных причин в Россию прекращается поставка противоопухолевого препарата «Мюстофоран».
Обновлено вчера в 13:25
Наука
Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер
Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в остальной части земного шара, и одно из его наглядных последствий, помимо общего уменьшения сезонного максимума льда в марте, — сокращение доли многолетнего льда по сравнению с однолетним льдом.
Обновлено в 04:30
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Здоровье
В Волгоградской области развивают современную кардиопомощь
Развитию системы областного здравоохранения поможет серьезно продвинуться формирование современной онкологической и кардиологической службы, а также скорой медпомощи и службы детского здоровья.
Обновлено в 04:23
Политика
Украина: лучше комедия, чем медленные изменения? (Omvärlden, Швеция) (OmVärlden)
У Украины — долгая история фальсификаций и грязных политических игр: власть имущие никогда не упускали шанса подправить результаты выборов в свою пользу.
Обновлено в 18:34
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено в 17:30
Политика
Власти Венесуэлы рассказали о поставках медикаментов из России и Китая
Венесуэла благодаря сотрудничеству с РФ и Китаем до конца года ежемесячно будет получать в среднем 99 контейнеров с медикаментами, что поможет избежать блокады со стороны США, заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.
Обновлено в 18:02
Финансы
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48,08 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 48,08 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 13:07
Политика
Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике
Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Политика
Британские парламентарии одобрили законопроект о продлении Brexit
Члены Палаты общин британского парламента с перевесом в один голос приняли законопроект о продлении срока Brexit, пишет The Guardian.
Обновлено в 17:20
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Политика
Зеленский высказался по «русскому вопросу»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Здоровье
Онколог рассказала, как уберечься от рака полового члена
Рак полового члена встречается с частотой 0,1–7,9 случая на 100 000 мужчин и является одним из самых редких видов рака.
Обновлено в 10:37
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено в 18:50