Политика

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
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Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

RT на русскомвчера в 14:37

РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию

ТАССвчера в 13:46

Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

РБКвчера в 13:10

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомостивчера в 13:41

Россия пригрозила ЕС из-за квот на сталь

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

РИА Новостивчера в 12:44

РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь

Интерфаксвчера в 12:37
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика

КПРФ выдвинул режиссера Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга

Партия выдвинула своего видного члена, депутата Государственной думы и режиссера Владимира Бортко, об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель председателя КПФР Юрий Афонин.
Обновлено в 06:35
Политика

Трамп перепутал страну рождения своего отца

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Политика

Украинский КС одобрил переименование Днепропетровской области

Нарушений закона в инициативе по переименованию Днепропетровской области Украины нет, постановил Конституционный суд страны.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

«Временного президента» Венесуэлы Гуайдо лишили неприкосновенности

Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Молодая помощница Петросяна показала результат модного эксперимента

Обновлено вчера в 07:52
Экономика

Более 70 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие дорог

Обновлено в 00:46
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Единоборства

Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и удалил пост

Российский боец сравнил ирландца с ревнивой женой. 26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
Обновлено в 03:57
Экономика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 14:11
Авто

ГАЗ может потерять право на товарный знак автомобиля «Победа»

Обновлено в 03:45
Общество

В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей

Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Минобороны Великобритании расследует историю с расстрелом портрета лидера оппозиции

Министерство обороны Великобритании приступило к расследованию инцидента с появлением в интернете видеоролика с расстрелом британскими военнослужащими портрета лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 05:55
Наука

Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках

По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Экономика

Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу

Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Общество

Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем

Обновлено в 06:48
Происшествия

В Самаре произошел крупный пожар в ангаре

В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Политика

ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула.
Обновлено в 03:45
Футбол

Канделаки открестилась от нападения на Уткина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Авто

Обновленный кроссовер Volvo XC90 стал доступным для заказа в России

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость новинки начинается с отметки в 3 955 000 рублей за модификацию Momentum с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л.с. Дизайн обновлённого Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, новыми доступными вариантами окраски и обновленной радиаторной решёткой.
Обновлено в 06:30
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
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