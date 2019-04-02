Экономика
Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕСКоммерсантъ вчера в 18:52
Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
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Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено вчера в 17:21
Авто
Кроссовер Brilliance V7 получил «спортивную» версию с мотором от BMW
Через две недели на автосалоне в Шанхае, компания Brilliance представит общественности спортивную версию кроссовера V7.
Обновлено вчера в 11:07
Космос
NASA показало лучшие проекты марсианских домов
NASA показало лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Названы самые безопасные регионы России
Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:51
Политика
Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции
Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно
22-летняя Кейтлин Карусо рассказала о том, как на мероприятии, посвященном проблеме сексуального насилия, Байден «положил руку на бедро» девушки, которая в прошлом подвергалась сексуальному насилию.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева
Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Происшествия
ФСБ возбудила дело против мэра Евпатории
Федеральная служба госбезопасности (ФСБ) возбудила дело против мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:06
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 08:24
Технологии
Сотовые операторы начали переход на отечественную связь
Сотовые операторы и производители оборудования начали тестировать переход на отечественную сотовую связь.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 02:00
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Авто
Путин откроет завод Mercedes‑Benz в Подмосковье 3 апреля
Обновлено вчера в 09:27
Политика
FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС
Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 11:44
Культура
Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда
Помимо уральского комика, о своем опыте в США рассказали кинооператор Роман Васьянов и рок-музыкант Николай Стравинский.
Обновлено вчера в 09:49
Наука
Обнаружен новый способ защиты от комаров с помощью музыки
Учёные заявили, что музыка в жанре дабстеп помогает защититься от комаров.
Обновлено 01 апреля в 11:35
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Автобус столкнулся с легковушкой в Москве
В Москве произошла авария с участием легковушки и автобуса. об этом стало известно РЕН ТВ.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Фигурант уголовного дела предположительно занимался взяточничеством Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника, который обвиняется в получении взяток.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций
Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом
В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово.
Обновлено в 01:25
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11