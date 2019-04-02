Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕСКоммерсантъ 18:52

Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.

Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС

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