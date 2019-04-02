Экономика
Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕСКоммерсантъ 18:52
Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
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Экономика
Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов
В «список Мидаса» (The Midas List) Forbes включает 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира.
Обновлено в 15:24
Политика
Президент Алжира ушел в отставку
В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен
Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из табельного оружия
Как стало известно, сегодня сотрудница патрульно-постовой службы ОМВД по району Арбат, пребывая в оружейной комнате, в результате неосторожного обращения с табельным оружием случайно ранила себя.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику
Две попытки обернулись неудачей, в третий раз хирургу пришлось уже брать хрящ из ребра Мексики и вставить его в нос, однако и этот метод не дал должного результата, — эта часть лица до сих пор выглядит отекшей.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Никита Кучеров первым за 13 лет набрал 125 очков за сезон
Обновлено в 01:00
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Авто
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее
Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Общество
В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию
В Петербурге прошло первое заседание Совета по стратегическому планированию при губернаторе города.
Обновлено в 11:33
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Авто
Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave
Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено в 09:37
Общество
Британский отель предложил гостям йогу с лемурами
В Великобритании один из отелей предлагает своим гостям необычную оздоровительную услугу - занятия йогой с лемурами или "лемогу".
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Авто
Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris
Японский автопроизводитель Toyota анонсировал скорую премьеру обновленного варианта хэтчбека Yaris, который представляет собой перелицованную версию Mazda 2. Новинка отличается от оригинала массивной радиаторной решеткой и выходом на американский рынок.
Обновлено в 03:41
Политика
Россияне высказались против объединения с Белоруссией
Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Политика
США надеются, что Северная Македония станет членом НАТО осенью
В США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:01
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено в 19:02
Авто
Тюнинг-ателье Overfinch представило очень черный Range Rover
Британская премиальная версия Range Rover теперь оснащена карбоновым обвесом и капотом, а также декорирована «дробленным карбоном».
Обновлено в 11:20
Общество
Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС
Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 19:33
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Обновлено в 16:31
Гаджеты
Swatch отсудила у Apple слоган «Tick Different»
Фото: iStock Swatch использовала в рекламе фразу "Tick Different", которую Apple посчитала слишком похожей на свой старый слоган и подала в суд на производителя часов.
Обновлено в 11:48
Политика
Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
США и Литва подписали план военного сотрудничества до 2024 года
США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года, сообщат пресс-служба Пентагона.
Обновлено в 17:37