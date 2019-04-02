Политика

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
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Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

RT на русскомвчера в 14:37

РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь

Интерфаксвчера в 12:37

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомостивчера в 13:41

Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

РБКвчера в 13:10

Россия пригрозила ЕС из-за квот на сталь

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

РИА Новостивчера в 12:44

РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию

ТАССвчера в 13:46
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия

В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Обновлено вчера в 05:17
Политика

Дата вступления в силу закона о хостелах перенесена на 1 октября

Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября.
Обновлено в 03:24
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В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу

Обновлено в 09:08
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Происшествия

В Уганде неизвестные похитили американского туриста

Неизвестные похитили американского туриста и его водителя в Уганде, об этом сообщили в правоохранительных органах управления охраны дикой природы Уганды (UWA).
Обновлено в 09:25
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Экономика

Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей

О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Общество

В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области

Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария» на Ямале

Обновлено в 07:56
Политика

Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Обновлено в 09:30
Здоровье

Беглов ознакомился с изменениями в Детской больнице №1

Обновлено в 06:22
Происшествия

На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 09:38
Политика

Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание Венесуэлы (Конституционная ассамблея), лояльное действующему президенту Николасу Мадуро, приняло решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства Некрасовской линии метро

Обновлено в 07:45
Футбол

Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты

Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Кино

Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30
Общество

В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты

Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни

Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Авто

Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport

Обновлено в 02:42
Политика

Евросоюз отказался сдвигать Brexit

В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.
Обновлено в 09:45
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