Политика
Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
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Происшествия
В океане перевернулась лодка Федора Конюхова
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Дата вступления в силу закона о хостелах перенесена на 1 октября
Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября.
Обновлено в 03:24
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
Обновлено в 09:08
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Уганде неизвестные похитили американского туриста
Неизвестные похитили американского туриста и его водителя в Уганде, об этом сообщили в правоохранительных органах управления охраны дикой природы Уганды (UWA).
Обновлено в 09:25
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Экономика
Недельная инфляция в России оказалась нулевой
Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей
О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20
Общество
В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области
Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Политика
Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Беглов ознакомился с изменениями в Детской больнице №1
Обновлено в 06:22
Происшествия
На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником
Обновлено в 09:38
Политика
Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание Венесуэлы (Конституционная ассамблея), лояльное действующему президенту Николасу Мадуро, приняло решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Футбол
Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты
Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Кино
Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом
Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30
Общество
В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты
Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Авто
Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
Обновлено в 02:42
Политика
Евросоюз отказался сдвигать Brexit
В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.
Обновлено в 09:45