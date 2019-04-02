Политика

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
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Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

РБКвчера в 13:10

РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию

ТАССвчера в 13:46

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомостивчера в 13:41

Встали на защиту стали

Российская газета11:06

Россия пригрозила ЕС из-за квот на сталь

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

РИА Новостивчера в 12:44

РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь

Интерфаксвчера в 12:37
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Армия и оружие

Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Технологии

Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь

Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:34
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Политика

Глава МИД Турции назвал решенным вопрос покупки С-400 у России

Обновлено в 10:54
Общество

Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.
Обновлено в 12:43
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Политика

Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко

Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Как многодетная мать терроризировала Омск

Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 12:07
Политика

Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение

В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Авто

Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes

Президент России Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes Е-класса, который был выпущен на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 07:56
Наука

Ученые назвали диету, которая поможет избавиться от кровоточащих десен

Через шесть месяцев ученые подвели итоги эксперимента и обнаружили, что переход на новую диету улучшил состояние десен примерно на 20%, уменьшил частоту кровотечений на 15% и сократил площадь воспалений на 13%.
Обновлено в 10:40
Футбол

«Оренбург» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море

В целом в Москве «негативно» отнеслись к намерению Альянса отправить военные корабли в Черное море, отметил Песков.
Обновлено в 06:08
Авто

Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ

Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Космос

Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс

Обновлено в 12:46
Политика

США нашли, кому еще можно впарить американское оружие

Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца

Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца Актер опубликовал в микроблоге фото трехлетней Беллы, сравнив его с собственным архивным снимком.
Обновлено в 11:08
Авто

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Спорт

Фигуристка, выступившая в хиджабе, снялась для журнала Vogue

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари, выступившая в хиджабе на Универсиаде-2019 в Красноярске, приняла участие в фотосессии для журнала Vogue Arabia. زهره لاري مع Vogue Arabia أول بطلة تزلج محجبة من دولة الإمارات.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Обновлено в 11:34
Политика

Охлобыстин отреагировал на слова Зеленского про идиотов

Обновлено в 08:37
Политика

Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского

Обновлено в 11:21
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар на территории завода «Красная нить»

Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в здании на территории завода "Красная нить" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:36
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
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