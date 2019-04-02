Политика

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
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Встали на защиту стали

Российская газета11:06

РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию

ТАССвчера в 13:46

РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь

Интерфаксвчера в 12:37

Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

РБКвчера в 13:10

Россия пригрозила ЕС из-за квот на сталь

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

РИА Новостивчера в 12:44

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомостивчера в 13:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Политика

Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского

Обновлено в 09:07
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Хоккей

Игорь Никитин: «ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд»

"Не успеваем учить правила, совершенно разные для разных команд".
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Тайна печати дракона»

Вторую часть фильма зрители ждали довольно долго, и дождались - объявлено, что 19 сентября фильм выйдет в российский прокат.
Обновлено в 11:53
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей

Суд приговорил ее к 19 годам в колонии общего режима с последующим ограничением свободы передвижений на полтора года.
Обновлено в 15:40
Авто

Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes

Президент России Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes Е-класса, который был выпущен на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 07:56
Футбол

Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Общество

Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей

Обновлено вчера в 10:17
Здоровье

Беглов осмотрел отремонтированную поликлинику № 1

Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Ангола получила шесть российских истребителей Су-30К

Обновлено в 13:07
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше

Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца

Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:22
Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Авто

Компания GAC Motor представит в России девять моделей

Обновлено в 06:16
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено в 08:00
Футбол

«Челси» разгромил «Брайтон» и поднялся на 5-е место

В перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Брайтон» (3:0). Победа позволила лондонцам набрать 63 очка и подняться на 5-е место в таблице.
Обновлено в 07:42
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Хоккей

НХЛ. Малкин приступил к полноценным тренировкам

Обновлено в 12:44
Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Наука

Ученые выяснили, как оральный секс связан с выкидышами

Обновлено в 11:13
Игры

Настольная игра Paranoia превратится в ролевую Paranoia: Happiness is Mandatory

В 1984 году компания West End Games выпустила настольную игру Paranoia.
Обновлено в 16:15
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
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