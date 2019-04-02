Политика
Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Политика
Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского
Обновлено в 09:07
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Хоккей
Игорь Никитин: «ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд»
"Не успеваем учить правила, совершенно разные для разных команд".
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Тайна печати дракона»
Вторую часть фильма зрители ждали довольно долго, и дождались - объявлено, что 19 сентября фильм выйдет в российский прокат.
Обновлено в 11:53
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей
Суд приговорил ее к 19 годам в колонии общего режима с последующим ограничением свободы передвижений на полтора года.
Обновлено в 15:40
Авто
Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes
Президент России Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes Е-класса, который был выпущен на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 07:56
Футбол
Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»
Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
Беглов осмотрел отремонтированную поликлинику № 1
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Ангола получила шесть российских истребителей Су-30К
Обновлено в 13:07
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца
Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:22
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 08:00
Футбол
«Челси» разгромил «Брайтон» и поднялся на 5-е место
В перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Брайтон» (3:0). Победа позволила лондонцам набрать 63 очка и подняться на 5-е место в таблице.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Хоккей
НХЛ. Малкин приступил к полноценным тренировкам
Обновлено в 12:44
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Наука
Ученые выяснили, как оральный секс связан с выкидышами
Обновлено в 11:13
Игры
Настольная игра Paranoia превратится в ролевую Paranoia: Happiness is Mandatory
В 1984 году компания West End Games выпустила настольную игру Paranoia.
Обновлено в 16:15
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04