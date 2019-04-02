Политика

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
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Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

RT на русскомвчера в 14:37

РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию

ТАССвчера в 13:46

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

РИА Новостивчера в 12:44

Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС

РБКвчера в 13:10

Россия пригрозила ЕС из-за квот на сталь

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомостивчера в 13:41

РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь

Интерфаксвчера в 12:37
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Общество

Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие

В Госдуме пообещали НАТО ответить силой на провокации в Черном море

Россия готова ответить на любые провокации, которые могут последовать вслед за решением НАТО обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий Севастополь.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Обновлено в 07:41
Экономика

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Политика

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 06:06
Общество

Началась регистрация участников акции «Тотальный диктант»

Регистрация участников образовательной акции "Тотальный диктант" началась в среду.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты

Судя по всему, все идет по плану, так как актриса уже легла под омолаживающую капельницу, о чем сообщила своим поклонникам.
Обновлено в 04:19
Политика

Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл появился общий аккаунт в Instagram

Перед свадьбой с принцем Гарри актрисе Меган Маркл пришлось отказаться от социальных сетей.
Обновлено в 06:54
Футбол

«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч

Обновлено в 03:04
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Общество

Липецких чиновников наказали за диагнозы на сайте госзакупок

Четыре сотрудника управления здравоохранения Липецкой области привлечены к дисциплинарной ответственности после публикации на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) конфиденциальных данных граждан — имен, адресов и точных диагнозов пациентов.
Обновлено в 08:01
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено в 05:26
Единоборства

Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Футбол

«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube

Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Общество

Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»

Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий рассказал, при каких обстоятельствах погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная с позывным Ведьма.
Обновлено в 07:30
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с президентом Эстонии

Обновлено в 05:29
Футбол

РФС отклонил требование «Динамо» о санкциях к Ташаеву

Напомним, «Динамо» обратилось в палату РФС по разрешению споров с заявлением в отношении Ташаева о возврате суммы подъемных и применении санкций к футболисту.
Обновлено в 08:07
Гаджеты

Intel выпустила серверный процессор Xeon Platinum 9282 на 56 ядер

Эксперты отмечают второе поколение процессоров Xeon Cascade Lake-AP, из которых особой популярностью пользуется 56-ядерный чипсет Xeon Platinum 9282.
Обновлено в 07:37
Общество

В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей

Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Политика

Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Автоспорт

Фернандо Алонсо: «Мика Шумахера ждет замечательное будущее»

Обновлено в 04:54
Происшествия

Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа

Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Обновлено вчера в 21:51
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