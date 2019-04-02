Политика
Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживать
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Общество
Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
В Госдуме пообещали НАТО ответить силой на провокации в Черном море
Россия готова ответить на любые провокации, которые могут последовать вслед за решением НАТО обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий Севастополь.
Обновлено в 04:24
Экономика
У трети российских семей не хватает денег на обувь
В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Политика
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 06:06
Общество
Началась регистрация участников акции «Тотальный диктант»
Регистрация участников образовательной акции "Тотальный диктант" началась в среду.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты
Судя по всему, все идет по плану, так как актриса уже легла под омолаживающую капельницу, о чем сообщила своим поклонникам.
Обновлено в 04:19
Политика
Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл появился общий аккаунт в Instagram
Перед свадьбой с принцем Гарри актрисе Меган Маркл пришлось отказаться от социальных сетей.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч
Обновлено в 03:04
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Общество
Липецких чиновников наказали за диагнозы на сайте госзакупок
Четыре сотрудника управления здравоохранения Липецкой области привлечены к дисциплинарной ответственности после публикации на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) конфиденциальных данных граждан — имен, адресов и точных диагнозов пациентов.
Обновлено в 08:01
Политика
Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено в 05:26
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Футбол
«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube
Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Общество
Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»
Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий рассказал, при каких обстоятельствах погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная с позывным Ведьма.
Обновлено в 07:30
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с президентом Эстонии
Обновлено в 05:29
Футбол
РФС отклонил требование «Динамо» о санкциях к Ташаеву
Напомним, «Динамо» обратилось в палату РФС по разрешению споров с заявлением в отношении Ташаева о возврате суммы подъемных и применении санкций к футболисту.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Intel выпустила серверный процессор Xeon Platinum 9282 на 56 ядер
Эксперты отмечают второе поколение процессоров Xeon Cascade Lake-AP, из которых особой популярностью пользуется 56-ядерный чипсет Xeon Platinum 9282.
Обновлено в 07:37
Общество
В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Политика
Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Автоспорт
Фернандо Алонсо: «Мика Шумахера ждет замечательное будущее»
Обновлено в 04:54
Происшествия
Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа
Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Обновлено вчера в 21:51