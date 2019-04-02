Политика
Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН 02 апреля в 17:49
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.
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РФ информировала ВТО о возможном ответе на введенные ЕС квоты на стальную продукцию
ТАСС02 апреля в 13:46
РФ уведомила ВТО о возможности ответных мер для товаров из ЕС из-за тарифных квот на сталь
Интерфакс02 апреля в 12:37
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