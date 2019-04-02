Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт сталиФАН вчера в 17:49

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали. Как сообщает сайт ВТО, РФ уведомила Совет по торговле товарами о решении приостановить действие концессий, который эквивалентны объемам торговли, затронутыми мерами Европейского союза.

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали

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