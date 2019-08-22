Армия и оружие

Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооруженийРИА Новости 16:07

Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
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