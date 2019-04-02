Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млнКоммерсантъ вчера в 18:44

Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.

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Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

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