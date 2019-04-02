Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млнКоммерсантъ вчера в 18:44
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service вчера в 15:38
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Силуанов сообщил о выделении Россией кредита Белоруссии на сумму до $600 млн
Rambler News Serviceвчера в 15:38
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
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