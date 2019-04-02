Экономика
Белоруссия получит от России госкредит до $600 млнРЕН ТВ вчера в 16:47
Как сообщает ТАСС, данные средства пойдут на рефинансирование платежей, чтобы погасить основной долг по займам, предоставленным Россией. "В соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн", — пояснил Силуанов.
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Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service вчера в 15:38
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Силуанов сообщил о выделении Россией кредита Белоруссии на сумму до $600 млн
Rambler News Serviceвчера в 15:38
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:08, Ашберн
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