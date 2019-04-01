Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млнКоммерсантъ 18:44

Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Экономика Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.

Общество Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли» Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Политика Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Происшествия Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.

Экономика Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.

Происшествия На севере Москвы загорелась многоэтажка В Москве произошло возгорание в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Об этом 2 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".

Политика Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.

Экономика Детские игрушки могут подорожать в России на 20% Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).

Происшествия Родственницу Скрипаля избили в Ярославле В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».

Происшествия NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.

Здоровье Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.

Спорт Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.

Политика Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Футбол Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.

Энергетика Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу и Азию Россия в 2018 году опередила США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, поставив 17,29 млн тонн СПГ против американских 13,43 млн.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Политика МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.

Здоровье Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".

Происшествия Наталия Филева погибла в авиакатастрофе Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакатастрофе, произошедшей 31 марта днем в Германии, погибла совладелец и глава совета директоров S7 Group Наталия Филева.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.