Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млнКоммерсантъ 18:44
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service 15:38
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Силуанов сообщил о выделении Россией кредита Белоруссии на сумму до $600 млн
Rambler News Service15:38
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