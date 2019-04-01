Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млнREGNUM 15:45

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн. Об этом 1 апреля сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, кредит будет выдан в соответствии с решением президента России Владимира Путина.
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Антон Силуанов
Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service 15:38

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