Экономика

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млнКапитал страны вчера в 17:46

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС) Республика Беларусь получит государственный кредит от Российской Федерации в размере до $600 млн.
Читать в источнике
Антон Силуанов
Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service вчера в 15:38

Подробнее о событии

Силуанов сообщил о решении Путина дать Белоруссии $600 млн в кредит

РБКвчера в 15:41

Белоруссия получит от России госкредит в размере до 600 миллионов долларов

Эхо Москвы07:00

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Коммерсантъвчера в 18:44

Россия выделит Белоруссии новый кредит на $600 млн

Газета.Ru04:53

Силуанов сообщил о выделении Россией кредита Белоруссии на сумму до $600 млн

Rambler News Serviceвчера в 15:38

Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 15:37

Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере до $600 млн

ТАССвчера в 15:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Политика

Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

В НАСА прокомментировали испытания Индией противоспутникового оружия

Испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой, создает потенциальный риск для МКС, заявил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Обновлено в 06:00
Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Обновлено в 07:40
Происшествия

Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия

В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В аэропорту Кольцово произошла перестрелка

По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 03:58
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Происшествия

Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках

Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24
Общество

Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах Дениса Глушакова

Мосгорсуд во вторник вернул жалобу на решение по размеру алиментов футболисту Денису Глушакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:23
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее

Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

История одного командира

Один из участников проекта Аркадий Корольков редко говорит о том, как рисковал собой ради жизни товарищей и мирных жителей, но его история заслуживает внимания.
Обновлено в 09:00
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Общество

В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет

Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
Обновлено в 09:23
Экономика

Матвиенко предложила запретить выдавать микрокредиты под залог жилья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что микрокредиты не нужно выдавать под залог жилья.
Обновлено в 06:48
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Стали известны причины закрытия поликлиники на 12 участке

Тревогу забили жители 12 участка. Ведь по полисам ОМС к поликлинике и больнице прикреплены 6 920 человек.
Обновлено в 08:41
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 08:17
Общество

Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.
Обновлено в 06:53
Футбол

Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Обновлено в 04:59
Наука

Употребление алкоголя в подростковом возрасте замедляет рост мозга

Употребление алкоголя подростками ощутимо замедляет рост их головного мозга.
Обновлено в 09:00
Наука

Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания

Обновлено в 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное