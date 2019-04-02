Экономика

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млнКапитал страны вчера в 17:46

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС) Республика Беларусь получит государственный кредит от Российской Федерации в размере до $600 млн.
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Антон Силуанов
Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service вчера в 15:38

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