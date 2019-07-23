Политика
Россия предложила концепцию безопасности в Персидском заливеГазета.Ru 16:58
Заместитель главы МИДа Михаил Богданов представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщает РИА "Новости". По имеющейся информации, она нацелена на формирование организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
Обновлено вчера в 11:41
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Здоровье
Врачи рассказали о болезнях, которых стоит опасаться летом
Различные болезни почек и мочевого пузыря нередко дают знать о себе в летний период.
Обновлено в 14:50
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости рекультивировать химическое предприятие «Усольехимпром», расположенное в Иркутской области.
Обновлено в 19:27
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Обновлено в 07:49
Политика
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Футбол
Азар и Йович выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Арсеналом», Бэйл остался в запасе
Клубы объявили стартовые составы на матч. С первых минут на поле у сливочных выйдут летние новички — Ферлан Менди, Эден Азар и Лука Йович.
Обновлено в 18:17
Футбол
«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна
«Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Индийские СМИ: США требуют от Нью-Дели закупить F-35
США, будучи «чрезвычайно разочарованными» военно-техническим сотрудничеством Индии с Россией, планируют ввести санкции в отношении Нью-Дели.
Обновлено в 19:25
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Обновлено в 11:46
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Политика
Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании
На посту премьера Джонсон сменит Терезу Мэй, которая ранее заявила об уходе в отставку с поста лидера партии из-за провала с реализацией Brexit.
Обновлено в 07:07
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Политика
Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде
ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
Обновлено в 19:20
Авто
Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка
В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.
Обновлено в 11:40
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28