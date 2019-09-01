Политика
ИзвестияРоссия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС.
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Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Происшествия
Школьников из Хабаровского края и ЕАО носили на руках спасатели
Начало учебного года запомнится некоторым ребятам из Хабаровского края и Еврейской автономной области тем, что добраться в школу нарядными и опрятными им помогли сотрудники МЧС.
Российская газета вчера в 22:16
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru вчера в 06:32
Общество
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»
Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Гаджеты
Стала известна дата выхода смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro
Huawei объявила дату премьеры новых флагманских смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro.
UfaTime.ru 00:26
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество
Сотни студентов и школьников бойкотировали занятия в Гонконге
В Гонконге из-за продолжающихся протестов сотни учащихся школ, колледжей и местных вузов бойкотировали занятия.
Газета.Ru 03:02
Кино
«Выше неба» Оксаны Карас откроет кинофестиваль «Меридианы Тихого»
В первый день будут показаны фильмы Ли Вон-Тхе «Бандит, полицейский, дьявол» и Оксаны Карас «Выше неба».
Культуромания 04:51
Авто
АвтоВАЗ провёл новые назначения
В высшем руководстве АО «АвтоВАЗ» проведены новые назначения.
News.ru 05:07
Наука
Ученые обнаружили, что гена гомосексуальности не существует
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru 31 августа в 00:48
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РИА Новости вчера в 12:51
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Происшествия
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов
Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева
Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз перешел в «Пюник». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч ТВ 04:06
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки и акции на покупку LADA в сентябре
АвтоВАЗ объявил специальную акцию «гарантия обратного выкупа (Buy Back)» — выгодные условия кредита, возможность сдать автомобиль дилеру.
SpeedMe 04:26
Авто
Cupra представила свой первый электрокар
Марка Cupra, принадлежащая Seat, показала свой первый электрокар.
Motor 05:32
Футбол
Станислав Черчесов: «До оглашения состава сборной позвонил Чалову и объяснил ситуацию»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что общался с форвардом ЦСКА Федором Чаловым перед оглашением состава национальной команды на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
Матч ТВ 04:59
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19