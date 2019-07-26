Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газаРоссийская газета 14:48

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.
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