Как отметил Новак, пока российская сторона ожидает формирования нового правительства на Украине. "Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - цитирует Новака ТАСС. В конечном итоге, Россия заинтересована в том, чтобы Украина покупала газ напрямую.

Политика «Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.

Шоу-бизнес Мария Комиссарова делала аборт Мария Комиссарова призналась, что в 2012 году сделала аборт.

Политика ЦИК Украины объявил итоги выборов в Раду Согласно закону, официальные итоги выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.

Транспорт Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская» Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.

Политика Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу Посол Украины в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александр Левченко предложил Киеву реализовать "хорватский сценарий" для "возвращения" Донбасса, предполагающий ввод иностранных войск на территорию ДНР и ЛНР.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.

Экономика Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Интернет В WhatsApp обновится функционал Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.

Наука В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.

Культура Репродукции картин Айвазовского выставят в аэропорту Симферополя «Выставочный проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Музыка Бузова упала на сцене, но продолжила выступление Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.

Армия и оружие В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.

Экономика Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие увеличилась на 30,5% Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие 2019 года увеличилась на 30,5% - до 9,797 млрд рублей, сообщает компания.