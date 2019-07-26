Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газаРоссийская газета 14:48

Как отметил Новак, пока российская сторона ожидает формирования нового правительства на Украине. "Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - цитирует Новака ТАСС. В конечном итоге, Россия заинтересована в том, чтобы Украина покупала газ напрямую.
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Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа

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Россия предложила Украине продлить контракт о транзите газа на год

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Коммерсантъ10:25

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа

News.ru10:10
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика

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