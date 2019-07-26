Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газаРоссийская газета 14:48
Как отметил Новак, пока российская сторона ожидает формирования нового правительства на Украине. "Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - цитирует Новака ТАСС. В конечном итоге, Россия заинтересована в том, чтобы Украина покупала газ напрямую.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год
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Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
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Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.
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Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
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