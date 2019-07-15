Россия предложила Саудовской Аравии разместить на территории страны наземные станции ГЛОНАСС. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст итогового протокола заседания совместной межправительственной комиссии двух государств.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.

Армия и оружие Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко мечтает сняться в мужском журнале Певица Виктория Дайнеко призналась, что она мечтает сняться в мужском журнале, несмотря на свой статус матери.

Политика Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Политика В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму Interfax-Russia.ru - Кремль наблюдает за ситуацией выборов в Мосгордуму, но не имеет полномочий и не собирается в нее вмешиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие В Крыму назвали безумием и бредом слова Турчинова о Крымском мосте Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Общество Россияне в ночь на 17 июля увидят лунное затмение Россияне вечером 16 июля и в ночь на 17-е увидят частичное затмение Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Политика Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.

Футбол Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.

Политика В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Происшествия Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Наука В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.

Политика Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.

Экономика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Политика Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».

Происшествия У болельщиков «Ювентуса» изъяли целый арсенал оружия Итальянские полицейские провели рейд в рамках расследования деятельности фанатских группировок туринского ФК «Ювентус» и обнаружили баннеры с неофашистской символикой, а также различное оружие.

Интернет В Роскачестве определили лучшие антивирусы для Windows и Mac Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT провели исследование и определили лучшие антивирусы для операционных систем Windows и Mac OS, передает ТАСС.

Политика Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.

Политика США собираются предложить России новую ядерную сделку Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.