Политика

Россия предложила Саудовской Аравии разместить системы ГЛОНАССИзвестия вчера в 12:15

Россия предложила Саудовской Аравии разместить на территории страны наземные станции ГЛОНАСС. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст итогового протокола заседания совместной межправительственной комиссии двух государств.
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РФ отправит на орбиту мини-спутники Саудовской Аравии

Политика Сегоднявчера в 09:38

РФ предложила Саудовской Аравии установить на ее территории системы ГЛОНАСС

Телеканал 360°вчера в 13:46

Россия предложила Саудовской Аравии разместить системы ГЛОНАСС

Известиявчера в 12:15

Россия может отправить на орбиту космонавта из Саудовской Аравии

3DNews05:04

«Роскосмосу» предложили разместить наземные станции ГЛОНАСС в Аргентине

Anonsensвчера в 07:30

Россия может отправить на орбиту саудовского космонавта

РИА Новостивчера в 09:21
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Интернет

Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч

Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной

В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко мечтает сняться в мужском журнале

Певица Виктория Дайнеко призналась, что она мечтает сняться в мужском журнале, несмотря на свой статус матери.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.
Обновлено в 05:18
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

Interfax-Russia.ru - Кремль наблюдает за ситуацией выборов в Мосгордуму, но не имеет полномочий и не собирается в нее вмешиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В Крыму назвали безумием и бредом слова Турчинова о Крымском мосте

Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Обновлено в 05:05
Общество

Россияне в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Россияне вечером 16 июля и в ночь на 17-е увидят частичное затмение Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:18
Политика

Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол

Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста

Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Политика

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда

Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело

Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Наука

В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено вчера в 09:53
Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Обновлено в 02:32
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика

Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Происшествия

У болельщиков «Ювентуса» изъяли целый арсенал оружия

Итальянские полицейские провели рейд в рамках расследования деятельности фанатских группировок туринского ФК «Ювентус» и обнаружили баннеры с неофашистской символикой, а также различное оружие.
Обновлено в 05:35
Интернет

В Роскачестве определили лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT провели исследование и определили лучшие антивирусы для операционных систем Windows и Mac OS, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Политика

Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области

Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Политика

США собираются предложить России новую ядерную сделку

Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Баскетбол

Джеймс и Леонард получили самые высокие рейтинги в NBA 2k20

Обновлено в 05:09
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Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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