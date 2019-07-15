Политика
Россия предложила Саудовской Аравии разместить системы ГЛОНАССИзвестия вчера в 12:15
Россия предложила Саудовской Аравии разместить на территории страны наземные станции ГЛОНАСС. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст итогового протокола заседания совместной межправительственной комиссии двух государств.
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РФ предложила Саудовской Аравии установить на ее территории системы ГЛОНАСС
Телеканал 360°вчера в 13:46
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Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч
Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной
В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко мечтает сняться в мужском журнале
Певица Виктория Дайнеко призналась, что она мечтает сняться в мужском журнале, несмотря на свой статус матери.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.
Обновлено в 05:18
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
Interfax-Russia.ru - Кремль наблюдает за ситуацией выборов в Мосгордуму, но не имеет полномочий и не собирается в нее вмешиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В Крыму назвали безумием и бредом слова Турчинова о Крымском мосте
Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Обновлено в 05:05
Общество
Россияне в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Россияне вечером 16 июля и в ночь на 17-е увидят частичное затмение Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:18
Политика
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Политика
В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело
Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено вчера в 09:53
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Происшествия
У болельщиков «Ювентуса» изъяли целый арсенал оружия
Итальянские полицейские провели рейд в рамках расследования деятельности фанатских группировок туринского ФК «Ювентус» и обнаружили баннеры с неофашистской символикой, а также различное оружие.
Обновлено в 05:35
Интернет
В Роскачестве определили лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT провели исследование и определили лучшие антивирусы для операционных систем Windows и Mac OS, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Политика
Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области
Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Баскетбол
Джеймс и Леонард получили самые высокие рейтинги в NBA 2k20
Обновлено в 05:09