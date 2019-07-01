Политика
Россия предложила США обменять ЯрошенкоРИА Новости 08:50
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:30
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Энергетика
«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%
"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
Обновлено в 10:58
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Хоккей
Бобровский официально стал голкипером «Флориды»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:52
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков
Наташа Королева всегда придерживалась необычного стиля в одежде. Порой бывали у звезды и модные проколы.
Обновлено в 15:39
Хоккей
Марк Бержевен: «Ахо хочет приехать в Монреаль»
Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 15:55
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Наука
Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию
Ученые из Мюнхенского технического университета разработали «умную» таблетку, способную выпускать активные вещества в нужной последовательности и в нужное время, по расписанию.
Обновлено в 16:22
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Политика
Трамп выделил $4,6 млрд на помощь мигрантам на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд в качестве гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:20
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Транспорт
В Иркутской области по трассе Р-255 ограничено движение тяжеловесного транспорта
Обновлено в 20:38
Транспорт
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено в 20:23
Общество
Губернатор Красноярского края не выдерживает давления
Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве
Хорошевский суд Москвы арестовал на десять суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 13:11