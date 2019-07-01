Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Энергетика «Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3% "Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Происшествия На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Экономика Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10% Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.

Хоккей Бобровский официально стал голкипером «Флориды» Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Шоу-бизнес Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков Наташа Королева всегда придерживалась необычного стиля в одежде. Порой бывали у звезды и модные проколы.

Хоккей Марк Бержевен: «Ахо хочет приехать в Монреаль» Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Наука Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию Ученые из Мюнхенского технического университета разработали «умную» таблетку, способную выпускать активные вещества в нужной последовательности и в нужное время, по расписанию.

Общество Россиянам дали пенсионную льготу Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.

Политика Трамп выделил $4,6 млрд на помощь мигрантам на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд в качестве гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Транспорт «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Общество Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Общество Губернатор Красноярского края не выдерживает давления Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.

Политика В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.