Политика

Россия предложила США обменять ЯрошенкоРИА Новости 08:50

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко

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Госдеп отказался комментировать возможность обмена заключенными с Россией

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Россия предложила США сделку по летчику Ярошенко

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МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца

Коммерсантъ09:09

МИД объяснил отказ от обмена Ярошенко на обвиненного в шпионаже Уилана

РБК11:22

Россия призвала США обменять летчика Ярошенко

Lenta.ru08:44
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
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Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

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«Зенит» расторг контракт с Маркизио

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Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
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«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%

"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
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Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
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Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
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Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Хоккей

Бобровский официально стал голкипером «Флориды»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:52
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Шоу-бизнес

Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков

Наташа Королева всегда придерживалась необычного стиля в одежде. Порой бывали у звезды и модные проколы.
Обновлено в 15:39
Хоккей

Марк Бержевен: «Ахо хочет приехать в Монреаль»

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 15:55
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Наука

Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию

Ученые из Мюнхенского технического университета разработали «умную» таблетку, способную выпускать активные вещества в нужной последовательности и в нужное время, по расписанию.
Обновлено в 16:22
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Политика

Трамп выделил $4,6 млрд на помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд в качестве гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:20
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Транспорт

В Иркутской области по трассе Р-255 ограничено движение тяжеловесного транспорта

Обновлено в 20:38
Транспорт

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Общество

Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг

Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено в 20:23
Общество

Губернатор Красноярского края не выдерживает давления

Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Хорошевский суд Москвы арестовал на десять суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 13:11
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Константин Владимирович Ярошенко
Российский лётчик
Российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. 28 мая 2010 был арестован в Либерии в рамках операции «Рилентлис» по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осуждён американским судом на 20 лет лишения свободы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.
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